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    Главная / Торги / Строительство объекта: «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г .Челябинск, ул. Горького 85.Технологическое присоединение»

    Строительство объекта: «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г .Челябинск, ул. Горького 85.Технологическое присоединение»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 21:5928.12.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826063Дата и время окончания срока приема заявок СМР ул. Горького, 85ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009826063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1237

    Наименование закупки

    Строительство объекта: «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г .Челябинск, ул. Горького 85.Технологическое присоединение»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 14:05

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Локальная_смета.xlsx

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Расчет.pdf

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Рабочая_документация.PDF

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР ул. Горького, 85

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826063Подведение итогов не позднее СМР ул. Горького, 85Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР ул. Горького, 85

    Начальная цена

    359 961,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827405/name/60002af959fa37.74999869

    14.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827404/name/60002aedda59b2.64961856

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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