Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

4.1. Арендная плата за пользование транспортными средствами, составляет ___________________________ рублей, 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20%. Величина арендной платы является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Договора и не подлежит одностороннему изменению. 4.2. Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в реквизитах, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Оплата производится за первый месяц, а также вносится обеспечительный платеж (депозит), равный ежемесячной арендной плате в размере __________________________________ рублей, 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20%. Проценты за пользование данным депозитом не начисляются. Последующие оплаты аренды, осуществляются ежемесячно, на основании счетов на оплату, выставляемых Арендодателем, либо по договору, с указанием оплачиваемого месяца аренды. Допускается оплата за несколько месяцев вперед. Срок внесения арендной платы за последующие месяцы. 4.3. 4.4. Обеспечительный депозит выплачивается в качестве способа надлежащего выполнения Арендатором обязательств, гарантий, заверений, принятых или данных им Арендодателю по настоящему Договору, удержанием которого (удержанием части суммы которого), полностью или частично могут обеспечиваться требования Арендодателя к Арендатору о надлежащем выполнении обязательств последнего по настоящему Договору, а также возмещение штрафных санкций, неустоек, издержек или других убытков, возникших или могущих возникнуть у Арендодателя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по настоящему Договору, а равно нарушения данных гарантий или заверений. 4.5. Арендодатель уведомляет Арендатора в письменной форме о вычете в порядке, предусмотренном положениями настоящего Договора средств из суммы Обеспечительного депозита. Такое уведомление (а также соответствующий счет) должно быть направлено Арендатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления вычета Арендодателем и должно содержать расчет суммы вычета, информацию о причине вычета и дате производства вычета. До осуществления вычета Арендодатель обязуется направить Арендатору требование об устранении допущенного нарушения обязательства (требование об исполнении обязательства), принятого Арендатором по настоящему Договору, с установлением разумного срока для устранения нарушения (исполнения обязательства). Вычет производится в порядке, определенном настоящим пунктом Договора, только в случае не устранения нарушения в установленный Арендодателем срок. 4.6. В случае надлежащего исполнения Арендатором всех обязательств, гарантий или заверений, принятых или данных по настоящему Договору, сумма Обеспечительного депозита, указанная в п. 4.2. настоящего Договора, будет зачтена Арендодателем в качестве арендной платы за последний месяц аренды в срок не позднее, чем за 7 (семь) банковских дней до начала оплачиваемого последнего месяца действия Договора.