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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826019Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009826019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 13:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_.pdf

    протокол_ед__участник_01_32009826019__.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5935

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попенко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 23:5919.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826019Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по внесению данных диагностики в базу данных ГИС автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»

    Начальная цена

    4 533 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры АВТОДОР-ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828238/name/60015d9ee8a122.97606710

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 1.00000

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