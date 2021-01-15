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Номер извещения
ГП060097
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Редукторы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-40-14
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrProkofev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокофьев Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Редукторы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060097Дата и время окончания срока приема заявок РедукторыЧелябинск
Подведение итогов не позднее
15.03.2021 15:0015.03.2021 15:0015.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060097Подведение итогов не позднее РедукторыЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Редукторы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.15.24.111
28.15.24.119
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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