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    Главная / Торги / Редукторы

    Редукторы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060097Дата и время окончания срока приема заявок РедукторыЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Редукторы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-40-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrProkofev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокофьев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Редукторы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060097Дата и время окончания срока приема заявок РедукторыЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 15:0015.03.2021 15:0015.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060097Подведение итогов не позднее РедукторыЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 15:0015.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060097Подведение итогов не позднее РедукторыЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Редукторы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение по согласованному графику.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.15.24.111

    Редукторы цилиндрические

    28.15.24.119

    Редукторы и передачи зубчатые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Существенные условия поставки

    13.01.2021

    Закупочная документация

    13.01.2021

    Договор

    13.01.2021

    Спецификация

    13.01.2021

    Уведомление

    13.01.2021

    Техническое задание

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕДУКТОР ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНООПРОКИДОВАТЕЛЯ Ч.1-160329"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "РЕДУКТОР ДЛЯ КОНВЕЙЕРА 3Т-650 Ч.1-162244"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РЕДУКТОР ЦД-2-815 Ч.1-160552"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "РЕДУКТОР Ч.562141006"

    Кол-во: 1

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    27.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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