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    Главная / Торги / ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.

    ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048625Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото.rar

    заяка_на_поставку_без_цены.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 10:00 GMT +319.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048625Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048625Дата и время вскрытия заявок ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    18.02.2021 10:0018.02.2021 10:0018.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048625Подведение итогов не позднее ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.02.202118.02.2021 10:0018.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048625Подведение итогов не позднее ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП к насосному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    транспортные расходы до ЯНАО, г. Тарко-Сале ОБП п.Пионерный Центральный склад ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" (18 км. от города)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 60 кал.дн
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорно-всасывающий резиновые В-2-75-3-4000 ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Мембрана комплект 130-502 для фильтра мембранного ВМПЛ6.457.028"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Рем.комплект РК 4 к уплотнению торцевому для воды. РО-0450-1446"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Уплотнение торцевое СЕНОМАН РОВ-0700-7696"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Уплотнение торцевое СЕНОМАН РОВ-0700-7700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Ремонтный комплект РК3 (комплект) торцевого уплотнения СЕНОМАН РОВ-0700"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Ремонтный комплект РК4 (полный) торцевого уплотнения СЕНОМАН РОВ-0700"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Камера упорного подшипника "THRUST CHAMBER. ASSEMBLY,2 BEARING,HPS,G3A,1,50-6B SPLINE,STD BLUE""

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Уплотнение торцевое "SEAL .JC ,TYPE 2,1,50 SZ, NON-CART ,MONEL ,HSN ,CF-SP-93410-8""

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Комплект резиновых колец " KIT , HPS ,O-RING SET ,HSN ,675 SERIES TADEM ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Комплект монтажный "KIT ,DISCHARGE MOUNTING ,675 SERIES PUMP ,MONEL ,STD@"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Корпус торцевого уплотнения "SEAL HOUSING ,ASSY ,G3,NON-CART ,TYPE 2 SEAL ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "План-шайба "ADAPTER, INTAKE ,PUMP 675 ,CS,12 HOLTS ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Узел выкидной части насоса "HEAD ASSY ,DISCARGE ,4 IN ,2500,RTJ ,675 SERIES ,4130 CS ,STD BLUE ,MAWP -6170 PSI""

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Комплект монтажный "KIT , MOTOR ,MOUTING ,1,000 BOLTS ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект регулировочных прокладок "KIT ,SIMS ,HSP ,MOTOR ,METRIK ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Модуль входной "ASSEMBLI. INTAKE, G3,8IN,150,RFWN,CS,SDT BLUE,MAWP-285 PSI""

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Уплотнение двойное торцевое 161/Щ.070-ДХМ 2214.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "торцевое уплотнение ESC:SEAL:JC,NYPE 2, 1.50S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Уплотнение торцевое 38 мм T2100 S M BBR1S1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Фильтр магнитно-сетчатый ГДМ10.05.000-11Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Уплотнение торцевое NVDM-0601-0010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Уплотнение торцевое NVDM-0601-0011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Втулка упорная для ЦНСз 63-1900-2ИТЦ, ГМ05.027.100.04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Уплотнение торцевое для ЦНСз 63-1900-2ИТЦ, ГМ05.04.160.00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Кольцо релитовое на гидропяту для ЦНСз 63-1900-2ИТЦ, ГМ05.04.160.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "ЗИП к торцевому уплотнению для ЦНСз 63-1900-2ИТЦ, ГМ05.04.160.00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Втулка для ЦНСз 63-1900-2ИТЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Вкладыши (подшипник скольжения)ЦНСз 63-1900-2ИТЦ, ГМ05.04.160.00"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Крыльчатка NVDM-0401-0027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "для НДГ 1,0Р 100/160 КВ-УХЛ3.Мембрана"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Мембрана НДР 1,0/100 К15В-УХЛ3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Плунжер Т-2-6,3/160-01Г.15.011 Запчасти к насосу 2,5Т-3,2/16. Изготовитель: АО "Лемаз" г.Лебедянь"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Насос шестеренный АГ11-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Колесо рабочее ГДМ8-046.01.210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Упорная шайба (каталожный номер 24, материал SS316+HCR)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Репеллер (каталожный номер 46, материал CF8M)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Рем комплект (прокладки,уплотнительное кольцо, кат.№ 32,33,32,35, материал CFT/PTFE)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Подшипник (каталожный номер 22, материал Carbon)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Втулка подшипника (каталожный номер 23, материал SS316+HCR)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Комплект прокладок и уплотнений Mfs1400 D042 NBR 1029159 АР930-00-010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Комплект прокладок и уплотнений Mfs600 D044 NBR 1013291"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Комплект уплотнений для GA7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Комплект ремней 1613903262"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "ЗИП к насосу 2,5Т 10/10 Д1-В3-УХЛ4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Прокладка GASKET Ø540хØ515х4,5Т part no. 117-1 для Насоса Hyosung USP100-320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Комплект прокладок и уплотнений Mfs1400 D042 NBR 1029159 АР930-00-010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Комплект прокладок и уплотнений MfS600 D090 NBR/TT 1043651 АР931-00-010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Комплект прокладок и уплотнений MfS600 D046 NBR/TT 1038962 АР932-00-010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Комплект прокладок и уплотнений Mfs600 D044 NBR 1013291"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Шарик 12,7-01,,+0,1Ю2 ТУ 37.006-103-79"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Уплотнение торцевое HQQE к насосу GRUNDFOS CR 15-14 E-F-A-F"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Уплотнение торцевое (нижнее) NVDM 0601-0033-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Уплотнение торцевое (верхнее) NVDM 0601-0033"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "ЗИП для ЦМГ-12,5/50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Датчик потока лубрикаторной смазки ARIEL А-10753"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Уплотнение торцевое стандартное скользящее Wilo-группа СТУ 4(d18) 2026901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Механическое уплотнение Wilo-NP125-150 4048674"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Сальник лубрикатора МДСА-18 "Лебедка Сулейманова""

    Кол-во: 290

    "Позиция 60"

    "Фреза Ø55мм для МДСА-18 "Лебедка Сулейманова""

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Подшипник 6307-2Z для насоса НВ-Д-1М50/50(3,4)УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Подшипник 5309-ZZ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Подшипник 6308 ZZE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Манжета NVDM-0401-0033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Уплотнение торцевое NVDM-0601-0010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Уплотнение торцевое NVDM-0601-0011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Уплотнение сальниковое NVDM 0601-0014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Уплотнение торцевое (верхнее) NVDM 0601-0033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Уплотнение торцевое (нижнее) NVDM 0601-0033-01"

    Кол-во: 1

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    481679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП031647
    Поставка метизов для АО "ГОК "Денисовский" (32786)
    Поставка метизов для АО "ГОК "Денисовский" (32786)
    371787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    24.07.2020 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
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