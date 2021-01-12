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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовые

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825971Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовыеТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОКО-126/2020

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_форме_1__ЦП.xlsx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Итоговый_протокол_ОКО_126_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-18

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    T160012@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харламов Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовые

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 17:0014.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825971Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовыеТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Фильтры газовые

    Начальная цена

    86 850,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.14

    Производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826417/name/5ffeba72790576.74579676

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования для фильтрования и очистки газов"

    Кол-во: 386.00000

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