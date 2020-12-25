Закупка транспортно-экспедиционных услуг по перевозке заготовок днищ СПЗАЗ от ПАО «Ижорские заводы», г. Санкт-Петербург, Колпино до Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, Ростовская область.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048636 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка транспортно-экспедиционных услуг по перевозке заготовок днищ СПЗАЗ от ПАО «Ижорские заводы», г. Санкт-Петербург, Колпино до Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, Ростовская область. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Ижорские заводы

Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Контактный телефон +7 812 322-80-00 доб. 1297 Факс +7 812 322-80-00 Адрес электронной почты Ekaterina.Tumanova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Туманова Екатерина Сергеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru