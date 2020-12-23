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Номер извещения
ГП048629
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
21.12.2020 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
+7 495 513-66-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
ildar.shakirov1@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Ильдар Ильшатович
Место рассмотрения предложений
Королёв
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Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королёв
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 12:0023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048629Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королёв
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Начальная цена
1 912 023,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с п.5 "Техническая часть" Документации по отборочной процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
27.32.14.111
Документация лота
Кол-во: 1
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