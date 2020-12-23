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    Главная / Торги / Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».КоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/303

    Наименование закупки

    Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    21.12.2020 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_кабель_v.2.docx

    Документация_кабель_2.doc

    Протокол_ТК___89_Поставка_кабеля_ВББШВ_3х240_6_10кВ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    +7 495 513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    ildar.shakirov1@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Ильдар Ильшатович

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королёв

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 12:0023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048629Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королёв

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 23:5930.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048629Подведение итогов не позднее Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля ВББШВ-3х240 6-10кВ для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Начальная цена

    1 912 023,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с п.5 "Техническая часть" Документации по отборочной процедуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    27.32.14.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект_договора_кабель_v.2.docx

    21.12.2020

    Документация_кабель_2.doc

    21.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816211/name/5fe3529be22f07.03595274

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кабель ВББШВ-3х240 6-10кВ"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    10.05.2019 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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