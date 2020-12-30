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    Главная / Торги / Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048622Дата и время окончания срока приема заявок Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Приложение_2_Формат_КП.xls

    Приложение_3_Тех.предложение.docx

    Проект_Договора.7z

    Техническое_задание_на_кран_350_тн.pdf

    Требования_по_отгрузке.7z

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    ГП048622_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13548

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    P.Danilov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилов Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:00 GMT +330.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048622Дата и время окончания срока приема заявок Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048622Дата и время вскрытия заявок Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 17:0005.03.2021 17:0005.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048622Подведение итогов не позднее Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 17:0005.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048622Подведение итогов не позднее Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка «Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, стр.2., ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар - 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной, копии ТТН или ж/д накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.151

    Краны на гусеничном ходу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/861529/name/603f336004aef9.77775081

    03.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гусеничный кран грузоподъемность не менее 350 тонн"

    Кол-во: 1

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