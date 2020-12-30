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    Главная / Торги / Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1

    Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009826650Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009826650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    661/ДЭ-20

    Наименование закупки

    Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 15:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1.Документация__661_ДЭ__СМП.doc

    2.Техническое_задание.docx

    3.Опись_работ.xlsx

    4.Проект_договора.docx

    5.Пр._4_к_проекту_договора.xlsx

    6.Пр._5_к_проекту_договора.docx

    протокол__013_3_2021_ДЭ_от_19.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009826650Подведение итогов не позднее Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1

    Начальная цена

    776 018,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830351/name/6006addb1404d8.06970076

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1"

    Кол-во: 1.00

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