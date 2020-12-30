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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009826650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 15:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 695-21-18
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любимов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт наружной сети канализации по адресу: г. Москва, Остоженка ул., д. 21, стр.1
Начальная цена
776 018,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
42.21.22
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00
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