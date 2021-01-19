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    Главная / Торги / ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.

    ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048618Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГК_21_27__фото_.png

    заяка_на_поставку__ОБНОВЛЕННАЯ_с_дополнениями__.xlsx

    заяка_на_поставку.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048618Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 12:0019.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048618Дата и время вскрытия заявок ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 10:0015.02.2021 10:0015.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048618Подведение итогов не позднее ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 10:0015.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048618Подведение итогов не позднее ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП к компрессорному оборудованию по БП МТР 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    транспортные расходы до ЯНАО, г. Тарко-Сале ОБП п.Пионерный Центральный склад ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" (18 км. от города)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 60 кал.дн
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень привода Super YC Vextra 3VX800"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Ремонтный комплект к насосу НО3/4А4-Н/S4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лопасть рабочего колеса вентилятора 96LАНХ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект сальник и подшипник A-17158-K"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект клапана KB-5895-CC KIT, VALVE, 179CT, MTX"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Пружина клапана демпферная WAFER SPRING,179CKT, А-2710"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект OVERHAUL KIT, SUCTION VALVE W/UNLOADER, 179CT, PC UB-6703-JJ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Кольцо опорное WEAR BAND, 12-3/8KCZ/LM,2.25W А-12967"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Ремень клиновой А-1000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Устройство натяжения ремня NK-40/R-14730"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Устройство натяжения ремня NK-60/R-14731"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сервисный набор 942307 (для осушителя) HED/ALD/MSD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Сервисный набор 942365 (для осушителя) HED/ALD/MSD"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кольцо 052-060-46-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Кольцо 074-080-36-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 54

    "Позиция 16"

    "Кольцо 076-082-36-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Кольцо 063-068-30-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Кольцо 030-034-25-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Кольцо 016-020-25-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Кольцо 085-091-36-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Кольцо 115-120-30-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Комплект фильтров РD/PDp 120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Комплект фильтров для GA5-11 2901091900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Комплект фильтров DD/DDp-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ремкомплект EWD 2901063320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Противокольцо John Crane"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой проходной НПМ6.451.006-01 (Ду80, Ру40, У1, кл.А, хомутовое соединение)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Комплект ремонтный к клапанам 95-серии, 95-3J72 + Комплект ремонтный 95-GA4 управляющего клапана S-1C01053 (главный клапан 95-54J1327S)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного (91-16E11T11I1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного (91-51H11T76U1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Комплект ремонтный к клапанам 95-серии, 95-6472 + Комплект ремонтный 95-G14 управляющего клапана S-1101009 (главный клапан 95-7141327S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Комплект ремонтный к клапанам 95-серии, 95-6M72 + Комплект ремонтный 95-GA4 управляющего клапана S-1A01011 (главный клапан 95-71M1327S)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного (91-51J11T82N1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Калорифер КСк4-12-БШ1,5УЗ_x000D_ ТУ 4864-007-00239416-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Основной поршень для пилота управления клапаном C40736 Dresser Consolidate. Модель пилота PILOT VALVE №39PU07-2-CC-V-GS-60 B/M M634810 давление сработки -7,8кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Основной поршень для пилота управления клапаном C40737 Dresser Consolidate. Модель пилота PILOT VALVE №39PU07-2-CC-V-GS-60 B/M M634820 давление сработки -28,1кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Основной поршень для пилота управления клапаном C57944 Dresser Consolidate. Модель пилота PILOT VALVE №39PU37-2-CC-V-GS-60 B/M M868030 давление сработки -109 кгс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Комплект прокладок для вспомогательного клапана S/N C40736 PSGK-38V022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Комплект прокладок для вспомогательного клапана S/N C40737 PSGK-38V022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Комплект прокладок для вспомогательного клапана S/N С40738 PSGK-35V022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Комплект прокладок для клапана сер.№C40736 M0RK-73V022 4-3905/10/12&3-XFB-4 VITON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Комплект прокладок для клапана сер.№C40736 PSGK-38V022 39PV07-2 VITON (Dresser)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Комплект прокладок для клапана сер.№C53003 M0RK-71V022 3905/10/12GHJ-4 VITON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Комплект прокладок для клапана сер.№C53003 PSGK-35V022 39PV37-2 VITON"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Комплект прокладок для основного клапана S/N C40736 MORK-73V022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Комплект прокладок для основного клапана S/N C40737 MORK-72V022"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Комплект прокладок для основного клапана S/N С40738 MORK-71V005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Компенсатор резиновый фланцевый стандартного исполнения "АРМФЛЕКС" Условный диаметр -80мм; Рабочее давление - 16кгс/см2 Строительная длина от фланца до фланца- 150мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Компенсатор Elaflex ERV-G DN50 PN16 ( BF 05 TÜV-12)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Металлорукав ШЛСА S-M/N080/035/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Ремкомплект к насосу King Pomp model: 228048-002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Ремкомплект к насосу Price Pomp model: CD100AL-400-6A211-E-PEO, Bom/Spec: 724-400-A211-0000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 91-51H11T76U1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 91-16E11T11I1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 91-51J11T82N1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-54H1327S c управляющим клапаном S-1C01014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-65K1327S c управляющим клапаном S-1C01012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-64L1327S c управляющим клапаном S-1A01011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-70P1327S c управляющим клапаном S-1101009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-54H1347S c управляющим клапаном S-1C01014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-65J1347S c управляющим клапаном S-1C01013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-64L1347S c управляющим клапаном S-1A01011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного 95-71Р1347S c управляющим клапаном S-1101009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Ремень привода 3VX750"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Ремень привода 5VX930"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "Ремень привода Super YC Vextra 3VX800"

    Кол-во: 32

    "Позиция 67"

    "Кольцо уплотнительное 1.4300.4.7190.021-02 (втулка бронзовая) (СПЧ компрессора)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 68"

    "Кольцо уплотнительное С84.235-245-58-2-3 ГОСТ 9833-79 (СГУ) (СПЧ компрессора)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 69"

    "Кольцо уплотнительное 1.4300.4.7000.020-03 (СПЧ компрессора)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 70"

    "Гайка 84-11-096-06"

    Кол-во: 150

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный Amershield"

    Кол-во: 71

    "Позиция 72"

    "Элемент фильтрующий Гриф BY, 400084698.227-2010"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    01.06.2021 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП009302
    Запасные части для бульдозеров ЧЕТРА Т11-01 согласно каталожному номеру для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запасные части для бульдозеров ЧЕТРА Т11-01 согласно каталожному номеру для нужд ПАО...
    386853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП105033
    покупка питателей для ЦПШО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ - Питатель качающийся ПКТ-10 (ПК-2,6-1,0) - Питатель пластинчатый ПП2-12-45
    покупка питателей для ЦПШО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ - Питатель качающийся ПКТ-10...
    481679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП031647
    Поставка метизов для АО "ГОК "Денисовский" (32786)
    Поставка метизов для АО "ГОК "Денисовский" (32786)
    371787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    24.07.2020 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
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