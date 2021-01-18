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    Главная / Торги / Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году

    Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825922Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825922

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_проект_договора_на_ТО_емкостей.doc

    Извещение.docx

    Приложение_1_к_Техническому_заданию.docx

    Приложение_2_Техническое_задание_ТО_емкостей.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма__Штатная_расстановка__образец_заполнения___Подготовлен.rtf

    Документация_освидетельствование_сосудов.rtf

    приложения1_4_к__итоговому_протоколу.docx

    32009825922_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825922Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825922Дата и время вскрытия заявок Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 14:0025.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825922Подведение итогов не позднее Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825922Подведение итогов не позднее Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году

    Начальная цена

    291 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    72.1

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834363/name/600e9e8eaca7a6.39183315

    25.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834362/name/600e9e7743f303.40972612

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие"

    Кол-во: 11.00000

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