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Номер извещения
32009825922
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76
Факс
--
Адрес электронной почты
info@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825922Дата и время окончания срока приема заявок Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825922Дата и время вскрытия заявок Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 14:0025.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825922Подведение итогов не позднее Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.01.202125.01.2021 14:0025.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825922Подведение итогов не позднее Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 годуНовочеркасск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение технического освидетельствования (диагностирование) и экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением в 2021 году
Начальная цена
291 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
72.1
72.19
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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