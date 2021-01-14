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Номер извещения
ГП048619
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
468/21.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка измерительных приборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключёва Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устройство контроля уровня трехканальное
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 15:30 GMT +319.01.2021 15:3019.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048619Дата и время окончания срока приема заявок Устройство контроля уровня трехканальноеСалават
Дата и время вскрытия заявок
20.01.2021 06:0020.01.2021 06:0020.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048619Дата и время вскрытия заявок Устройство контроля уровня трехканальноеСалават
Подведение итогов не позднее
12.03.2021 12:0012.03.2021 12:0012.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048619Подведение итогов не позднее Устройство контроля уровня трехканальноеСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство контроля уровня трехканальное
Начальная цена
7 721,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
C
Документация лота
Кол-во:
Блок питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 15:30 GMT +314.01.2021 15:3014.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048619Дата и время окончания срока приема заявок Блок питанияСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 06:0015.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048619Дата и время вскрытия заявок Блок питанияСалават
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 12:0005.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048619Подведение итогов не позднее Блок питанияСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок питания
Начальная цена
14 414,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
C
Документация лота
Кол-во:
Контроллер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 15:30 GMT +314.01.2021 15:3014.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048619Дата и время окончания срока приема заявок КонтроллерСалават
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 06:0015.01.2021 06:0015.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048619Дата и время вскрытия заявок КонтроллерСалават
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 12:0005.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048619Подведение итогов не позднее КонтроллерСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.03.202105.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048619Подведение итогов не позднее КонтроллерСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контроллер
Начальная цена
36 726,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
C
Документация лота
Кол-во:
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