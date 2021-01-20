Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 11: Кабель КУИН 1х20х0,35 ЭВ ТУ 3581-010-76960731-2008 ( 0,307 км.), Кабель КУИН 1х3х0,75ЭВ (175 м.), Кабель КУИН 3х2х0,35ЭВ ( 175 м.), Кабель КВВГэ4*0,75 ( 100 м.). Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96

Лот 1