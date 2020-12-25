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    Главная / Торги / Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048615Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных и цветных металлов категории 5Б26 - 5 000 кг (засор – 1%).ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    620010, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33

    Номер извещения

    ГП048615

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

    Предмет договора

    Лом черных и цветных металлов категории 5Б26 - 5 000 кг (засор – 1%).

    Начальная цена

    70.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 13:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 10:00

    Дата и время проведения

    25.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ТЗ.pdf

    Перечень документов

    ГП048615_second_ЭТП.rtf

    ГП048615_second_ЭТП_2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-91

    Адрес электронной почты

    Stanislav.Shishkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Станислав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Корчемкин Андрей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Stanislav.Shishkin@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 310-06-91

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа образовавшегося лома черных металлов (2 лота)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    620010, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33

    Номер извещения

    ГП048615

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

    Предмет договора

    Лом черных и цветных металлов категории лом меди (М2) - 2 000 кг (засор – 0%). Шины.

    Начальная цена

    300.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 13:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 10:00

    Дата и время проведения

    25.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ТЗ.pdf

    Перечень документов

    ГП048615_second_ЭТП.rtf

    ГП048615_second_ЭТП_2.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-91

    Адрес электронной почты

    Stanislav.Shishkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Станислав Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Корчемкин Андрей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Stanislav.Shishkin@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 310-06-91

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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