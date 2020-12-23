Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2956 Пескогрунт (ЕЗК)

    2956 Пескогрунт (ЕЗК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048613Дата и время окончания срока приема заявок 2956 Пескогрунт (ЕЗК)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048613

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2956 Пескогрунт (ЕЗК)

    Наименование закупки

    2956 Пескогрунт (ЕЗК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора__для_ознакомления_.rar

    Анкета_участника_новая__для_заполнения_.docx

    Спецификация_2956_Пескогрунт__для_заполнения_.xls

    Список_документов_направляемых_участниками_.xlsx

    Форма_о__Согласии_с_договором.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    2956 Пескогрунт (ЕЗК)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048613Дата и время окончания срока приема заявок 2956 Пескогрунт (ЕЗК)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048613Дата и время вскрытия заявок 2956 Пескогрунт (ЕЗК)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 14:0031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048613Подведение итогов не позднее 2956 Пескогрунт (ЕЗК)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 14:0031.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048613Подведение итогов не позднее 2956 Пескогрунт (ЕЗК)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2956 Пескогрунт (ЕЗК)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификациями. Консультант по регистрации и размещению предложений на ЭТП ГПБ: 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, 8 (495) 150-06-61 доб. 5000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата по факту поставки в течении 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП105033
    покупка питателей для ЦПШО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ - Питатель качающийся ПКТ-10 (ПК-2,6-1,0) - Питатель пластинчатый ПП2-12-45
    покупка питателей для ЦПШО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ - Питатель качающийся ПКТ-10...
    481679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП834266
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    183269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ПАО ГОРДОРСТРОЙ
    Запрос предложений № ГП813289
    Поставка на объект: Песок строительный к/ф1
    Поставка на объект: Песок строительный к/ф1
    135248
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2018 10:00(GMT+03:00)
    560
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ТД ПАРТНЕР
    Попозиционная № ГП818365
    Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль
    Поставка нерудных материалов (песок, щебень) на июль
    161730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.07.2018 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить