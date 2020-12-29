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Номер извещения
ГП048612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка метизной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17
Почтовый адрес
617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17
Контактный телефон
342543-19-88
Факс
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Адрес электронной почты
PorohovaES@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Порохова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Верещагинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукцииВерещагинский район
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 11:0029.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048612Дата и время вскрытия заявок Поставка метизной продукцииВерещагинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизной продукции
Начальная цена
795 468,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ПРМЗ РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
617120, Российская Федерация, Пермский край, Верещагинский район, Верещагино, К-Маркса, 17
25.94.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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