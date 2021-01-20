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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме с пошаговым снижением начальной цены торгов на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (47 лотов). Собственник: АО «Газпром промгаз». Лот № 10 – Заготовка круг г/к 300мм. Ст20 ( 0,208 т.), Заготовка круг г/к Ст.3 220мм. (длина 500мм) -(1 шт.), Круг 16мм СтЗ (0,091 тн.), Круг 20мм СтЗ ( 0,141 тн.), Круг 22мм СтЗ ( 0,069 тн.), Круг 24мм СтЗ ( 0,063 тн.), Круг 36мм. Ст3 ( 0,005 тн.), Круг 40мм СтЗ (0,057 тн.), Круг 50мм СтЗ ( 0,060 тн.), Круг 6,5мм СтЗ ( 0,005 тн.), Круг 60мм. Ст45 ( 0,019 тн.), Круг калибр. 6мм Ст20 ( 0,001 тн.), Круг ст. 35 ф 150,0 мм ( 0,391 тн.), Круг ст. 35 ф 20 ( 0,014 тн.), Круг ст. 35 ф 70 ( 0,111 тн.), Круг ст. 35 ф 75 ( 0,160 тн.), Круг ст. 35 ф 90 ( 0,193 тн.), Круг ст. 40Х ф 90,0мм ( 0,240 тн.), Круг Ст3 20мм. (6м.+НД) ГОСТ 2590-88 ( 0,034 тн.). Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
347803, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Номер извещения
ГП048614
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 10- Заготовка круг г/к 300мм. Ст20 ( 0,208 т.) Заготовка круг г/к Ст.3 220мм. (длина 500мм) -(1 шт.) Круг 16мм СтЗ (0,091 тн.) Круг 20мм СтЗ ( 0,141 тн.) Круг 22мм СтЗ ( 0,069 тн.) Круг 24мм СтЗ ( 0,063 тн.) Круг 36мм. Ст3 ( 0,005 тн.) Круг 40мм СтЗ (0,057 тн.) Круг 50мм СтЗ ( 0,060 тн.) Круг 6,5мм СтЗ ( 0,005 тн.) Круг 60мм. Ст45 ( 0,019 тн.) Круг калибр. 6мм Ст20 ( 0,001 тн.) Круг ст. 35 ф 150,0 мм ( 0,391 тн.) Круг ст. 35 ф 20 ( 0,014 тн.) Круг ст. 35 ф 70 ( 0,111 тн.) Круг ст. 35 ф 75 ( 0,160 тн.) Круг ст. 35 ф 90 ( 0,193 тн.) Круг ст. 40Х ф 90,0мм ( 0,240 тн.) Круг Ст3 20мм. (6м.+НД) ГОСТ 2590-88 ( 0,034 тн.) Место нахождения Имущества: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул.Морская, д.96
Начальная цена
50874.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-12-2020 13:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Уханов Александр Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
G.Donskaya@promgaz.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-17-90
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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