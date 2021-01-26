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    Главная / Торги / Поставка прибора для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водорода (хроматограф)

    Поставка прибора для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водорода (хроматограф)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 09:0026.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825663Дата и время окончания срока приема заявок Прибор для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водородаг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009825663

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прибора для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водорода (хроматограф)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 13:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Перечень_внесенных_изменений_А_488.docx

    Перечень_внесенных_изменений_А_488__2.docx

    А_488_КБХА_извещение_поставка_прибора_для_анализа_очищенного_водорода__ред._4_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прибор для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водорода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.02.202108.02.2021 14:0008.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825663Подведение итогов не позднее Прибор для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водородаг. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прибор для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водорода

    Начальная цена

    104 394,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    38 268,49 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор для анализа очищенного водорода, подающегося на ожижение, и жидкого водорода"

    Кол-во: 1.00000

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