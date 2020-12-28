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    Главная / Торги / Аттестация технологии ручной дуговой сварки

    Аттестация технологии ручной дуговой сварки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 21:5928.12.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825584Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация технологии ручной дуговой сваркиЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1235

    Наименование закупки

    Аттестация технологии ручной дуговой сварки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_Методика.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Проект_договора.doc

    Форма_9_Справка_соответствия_дополнительным_требованиям.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация технологии ручной дуговой сварки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825584Подведение итогов не позднее Аттестация технологии ручной дуговой сваркиЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация технологии ручной дуговой сварки

    Начальная цена

    159 559,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    82.99

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    82.99

    Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822141/name/5feb0258362e81.33482965

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1

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