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    Главная / Торги / Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Документация__ЭТПГПБ_.7z

    4._Опросный_лист.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62513

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    maksim.chichenin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиченин Максим Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 13:00 GMT +312.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 13:0012.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048607Дата и время вскрытия заявок Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048607Подведение итогов не позднее Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048607Подведение итогов не позднее Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка центрифуги в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.29.41.000

    Центрифуги, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Центрифуга EBW48-HR CMI"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    196
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:26
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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