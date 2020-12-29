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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825546Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009825546

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    762/60-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 12:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    32009825546_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825546Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    271 263,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3610 М

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «28» февраля 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32.1

    Производство кабелей для телефонной связи

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823237/name/5fec30d057c890.92406613

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод ПВКВ 6мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 2"

    "Провод ПВКВ 10мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Кабель ВВГнг LS 4х25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Кабель КГВВнг LS 3х1,5-0,66кВ круглого сечения"

    Кол-во: 800

    "Позиция 5"

    "Кабель КВВГнг LS 7х0,75-0,66кВ круглого сечения"

    Кол-во: 800

    "Позиция 6"

    "Кабель ВВГнг LS 3х4"

    Кол-во: 450

    "Позиция 7"

    "Кабель КВВГнг LS 4х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Провод ПУГВ 1х6 (ПВ3) желто-зеленый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Кабель ВВГнг FRLS 5х2,5 -0,66кВ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Кабель ВВГнг LS 5х10"

    Кол-во: 130

    "Позиция 11"

    "Кабель ВВГнг LS 3х2,5-0,66кВ"

    Кол-во: 1000

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