Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «28» февраля 2021г. включительно.