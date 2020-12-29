Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 15.03.2021 г. включительно.