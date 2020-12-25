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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».

    Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048604Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048604

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    196/ГНП сеть/21.12.2020/ОЗКэ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5_Проект_договора.docx

    Приложение_6_Техническое_задание.docx

    Приложение_к_Техническому_заданию.xlsx

    Извещение_о_Запросе_котировок.doc

    Итоговый_протокол_53_2..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Контактный телефон

    +7 863 303-11-00 доб. 2633

    Факс

    +7 86361 9-20-35

    Адрес электронной почты

    s.gancheva@retail.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганчева Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048604Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048604Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048604Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048604Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть».

    Начальная цена

    149 020 788,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГНП сеть»
    Все закупки и тендеры «ГНП сеть»

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 64, литер Е, помещение 2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401

    Классификатор ОКПД2

    49.32.11

    Услуги легкового такси

    49.32.1

    Услуги легкового такси

    49.3

    Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821898/name/5feae363bf3b96.40383908

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации перевозки пассажиров и багажа легковыми транспортными средствами для выполнения производственных задач ООО «ГНП сеть»."

    Кол-во:

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