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Номер извещения
32009825458
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-18
Факс
Адрес электронной почты
valjanikovana@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Вальяникова Н.А. Не
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 13:00 GMT +311.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825458Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 13:0011.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825458Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.02.202109.02.2021 18:0009.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825458Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.
Начальная цена
691 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
86.21.1
86.21
Документация лота
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