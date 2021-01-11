Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009825458 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР

Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР Юридический адрес 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355 Почтовый адрес 350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355 Контактный телефон +7 861 219-11-18 Факс Адрес электронной почты valjanikovana@krr.aero Ф.И.О. контактного лица Вальяникова Н.А. Не Место рассмотрения предложений 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru