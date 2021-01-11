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    Главная / Торги / 2166/18.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей

    2166/18.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048599Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2166/18.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2166/18.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    21.12.2020 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_1463__от_19.02.2021.pdf

    ГПНС_Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 15:30 GMT +311.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048599Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 15:3011.01.2021 15:3011.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048599Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилейСалават

    Подведение итогов не позднее

    11.02.2021 15:3011.02.2021 15:3011.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048599Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилейСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.02.202111.02.2021 15:3011.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048599Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей

    Начальная цена

    2 744 194,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    45.20.2

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854333/name/6030a6a8cbeed1.34453145

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    14.05.2021 15:30(GMT+03:00)
    150 281
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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