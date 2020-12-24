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Номер извещения
ГП048605
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка автошин MICHEILIN X WORKS XZ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 495 580-99-58
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
mkochian@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочьян Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автошины MICHEILIN X WORKS XZ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 14:30 GMT +324.12.2020 14:3024.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048605Дата и время окончания срока приема заявок Автошины MICHEILIN X WORKS XZ Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048605Подведение итогов не позднее Автошины MICHEILIN X WORKS XZ Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины MICHEILIN X WORKS XZ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
22.11.1
Документация лота
Кол-во: 130
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