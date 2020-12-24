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    Главная / Торги / Закупка автошин MICHEILIN X WORKS XZ

    Закупка автошин MICHEILIN X WORKS XZ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 14:3024.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048605Дата и время окончания срока приема заявок Автошины MICHEILIN X WORKS XZ МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048605

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка автошин MICHEILIN X WORKS XZ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_редакция_ООО_ГазЭнергоСтрой.rtf

    Техническое_задание.docx

    Документация_о_запросе_предложений_Лот.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Шаблон_спецификации.docx

    ГП048605_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 495 580-99-58

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    mkochian@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочьян Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины MICHEILIN X WORKS XZ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 14:30 GMT +324.12.2020 14:3024.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048605Дата и время окончания срока приема заявок Автошины MICHEILIN X WORKS XZ Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048605Подведение итогов не позднее Автошины MICHEILIN X WORKS XZ Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048605Подведение итогов не позднее Автошины MICHEILIN X WORKS XZ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины MICHEILIN X WORKS XZ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827323/name/60001ecc17b8b7.85604966

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошины MICHEILIN X WORKS XZ 325/95/R24 с автокамерой и ободной лентой"

    Кол-во: 130

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