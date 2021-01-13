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Номер извещения
32009825303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модернизация и установка системы инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76
Факс
--
Адрес электронной почты
info@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825303Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825303Дата и время вскрытия заявок Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825303Подведение итогов не позднее Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)
Начальная цена
1 956 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
43
43.9
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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