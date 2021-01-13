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    Главная / Торги / Модернизация и установка системы инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска

    Модернизация и установка системы инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825303Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)НовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модернизация и установка системы инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма__Штатная_расстановка__образец_заполнения___Подготовлен.rtf

    проект_Новочеркасск.zip

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Извещение.docx

    Приложение_2_ТЗ_видео_Новочеркасск.docx

    Приложение_1_Проект_договора_Нов.Видеонаблюдение.doc

    Документация_модернизация_видео_Новочеркасск.rtf

    32009825303_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825303Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825303Дата и время вскрытия заявок Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825303Подведение итогов не позднее Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825303Подведение итогов не позднее Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)Новочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация и установка инженерно-технических средств охраны на ГНС г. Новочеркасска (СМР)

    Начальная цена

    1 956 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829993/name/600672c9a38951.95694832

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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