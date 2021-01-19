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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации на выполнение работ по услуге 11505 Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов (Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования) для нужд ООО «Газпромнефть-Гео» в 2021-2023 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации на выполнение работ по услуге 11505 Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов (Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования) для нужд ООО «Газпромнефть-Гео» в 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048588Дата и время окончания срока приема заявок Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканированияТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0049756-372-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации на выполнение работ по услуге 11505 Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов (Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования) для нужд ООО «Газпромнефть-Гео» в 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ГЕО
    Все закупки и тендеры ГПН-ГЕО

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563

    Контактный телефон

    +7 3452 68-81-81 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 14:00 GMT +319.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048588Дата и время окончания срока приема заявок Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканированияТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования

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