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Номер извещения
ГП048588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации на выполнение работ по услуге 11505 Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов (Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования) для нужд ООО «Газпромнефть-Гео» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
21.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 3452 68-81-81 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 14:00 GMT +319.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048588Дата и время окончания срока приема заявок Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканированияТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Аэрофотосъемка, космическая съемка. Создание ортофотопланов. «Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушно-лазерного сканирования
Официальный сайт, на котором размещена документация
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