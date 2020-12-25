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    Главная / Торги / Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельных

    Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельныхХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825117

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    253/2020-ЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен__253_ЗЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ХАРИТОНЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.12.202028.12.2020 05:0028.12.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009825117Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельныхХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 05:0029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825117Подведение итогов не позднее Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельныхХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825117Подведение итогов не позднее Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельныхХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пеллет (топливных гранул) для обеспечения твердотопливных котельных

    Начальная цена

    2 610 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. г. Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, д.180 2. г. Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, д.186Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    16.29.14.192

    Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки

    Классификатор ОКВЭД2

    16.29

    Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения"

    Кол-во: 232.00000

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