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    Главная / Торги / 2152/16.12.20/КО/Э Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрии

    2152/16.12.20/КО/Э Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048586Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрииСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2152/16.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2152/16.12.20/КО/Э Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    21.12.2020 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГПНС_Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048586Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрииСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 15:3028.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048586Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрииСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:3015.01.2021 15:3015.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048586Подведение итогов не позднее Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрииСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:3015.01.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048586Подведение итогов не позднее Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрииСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрии

    Начальная цена

    77 126,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по измерению индивидуальной дозы с помощью термолюминесцентной дозиметрии"

    Кол-во: 1

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