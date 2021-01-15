www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гидропривод подъема и опускания крышки индукционной печи ИАТ-10 №1, №2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-34-41
Факс
--
Адрес электронной почты
VedernikovMV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клинов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проекта на гидропривод подъема и опускания крышки индукционных печей ИАТ-10 №1, №2 согласно технического задания Изготовление и приобретение комплектующих согласно проекта (маслостанция, гидроцилиндр и тд.) Монтаж оборудования Поставка ЗИП В документации процедуры приложен существующий привод
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 13:00 GMT +315.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048585Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта на гидропривод подъема и опускания крышки индукционных печей ИАТ-10 №1, №2 согласно технического задания Изготовление и приобретение комплектующих согласно проекта (маслостанция, гидроцилиндр и тд.) Монтаж оборудования Поставка ЗИП В документации процедуры приложен существующий приводКаменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 13:0015.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048585Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта на гидропривод подъема и опускания крышки индукционных печей ИАТ-10 №1, №2 согласно технического задания Изготовление и приобретение комплектующих согласно проекта (маслостанция, гидроцилиндр и тд.) Монтаж оборудования Поставка ЗИП В документации процедуры приложен существующий приводКаменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048585Подведение итогов не позднее Разработка проекта на гидропривод подъема и опускания крышки индукционных печей ИАТ-10 №1, №2 согласно технического задания Изготовление и приобретение комплектующих согласно проекта (маслостанция, гидроцилиндр и тд.) Монтаж оборудования Поставка ЗИП В документации процедуры приложен существующий приводКаменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.01.202122.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048585Подведение итогов не позднее Разработка проекта на гидропривод подъема и опускания крышки индукционных печей ИАТ-10 №1, №2 согласно технического задания Изготовление и приобретение комплектующих согласно проекта (маслостанция, гидроцилиндр и тд.) Монтаж оборудования Поставка ЗИП В документации процедуры приложен существующий приводКаменск-Уральский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта на гидропривод подъема и опускания крышки индукционных печей ИАТ-10 №1, №2 согласно технического задания Изготовление и приобретение комплектующих согласно проекта (маслостанция, гидроцилиндр и тд.) Монтаж оборудования Поставка ЗИП В документации процедуры приложен существующий привод
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.