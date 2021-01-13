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    Главная / Торги / Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121.

    Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824971Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009824971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___290_с_изменениями_1.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_1.docx

    Документация___290_с_изменениями_1.doc

    Раздел_6_Смета_290.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора_290.docx

    Раздел_6_Проектная_документация_290.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nsilantyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силантьева Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824971Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009824971Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 17:0021.01.2021 17:0021.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824971Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 17:0021.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824971Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121

    Начальная цена

    198 865,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    43.22.1

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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