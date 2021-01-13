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Номер извещения
32009824971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-87
Факс
--
Адрес электронной почты
nsilantyeva@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Силантьева Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 10:00 GMT +313.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824971Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009824971Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 17:0021.01.2021 17:0021.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824971Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт стальной эстакады в районе станции "Малиновая гряда" по адресу: город Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121
Начальная цена
198 865,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
43.22.1
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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