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Номер извещения
ГП048587
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+64 7 060 93043
Факс
Адрес электронной почты
Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Рождественский Валентинович Сергей
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 13:00 GMT +322.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048587Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».Колпино
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 14:0026.02.2021 14:0026.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048587Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.02.202126.02.2021 14:0026.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048587Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.49.23.199
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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