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    Главная / Торги / Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».

    Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048587Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048587

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке_КАРТЭКС.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    проект__Договора.doc

    ТЗ_НА_ИНДУКТОРА_из_программы_2021_г..pdf

    эскизы_деталей.7z

    ГП048587_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +64 7 060 93043

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Валентинович Сергей

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 13:00 GMT +322.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048587Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».Колпино

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 14:0026.02.2021 14:0026.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048587Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 14:0026.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048587Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка на оказание услуг по проектировке, изготовлению и поставке комплекта индукторов для поверхностной закалки ТВЧ на установках «Cetus SC» и «Taurus SC MTT».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания сторонами Акта о приемке оказанных услуг и Акта сдачи-приемки изделий.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.199

    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/913337/name/6086bfeee7d789.38786616

    26.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индуктор для детали вал-шестерня ч. 3504.66.02.201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Индуктор для детали вал-шестерня ч. 3504.66.02.501"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Индуктор для детали вал-шестерня ч. 3519.05.10.502"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Индуктор для детали вал-шестерня ч. 3519.10.02.111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Индуктор для детали колесо зубчатое ч. 3550.03.10.340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Индуктор для детали шестерня кремальерная ч. 3550.03.10.402"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Индуктор для детали колесо зубчатое ч. 3550.03.10.450"

    Кол-во: 2

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