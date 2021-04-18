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    Главная / Торги / Гравировальный-фрезерный станок RH-230

    Гравировальный-фрезерный станок RH-230

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2021 16:0018.04.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048583Дата и время окончания срока приема заявок Гравировальный-фрезерный станок RH-230Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Гравировальный-фрезерный станок RH-230

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Санкт-Петербург, Проспект Лермонтовский, д. 54

    Номер извещения

    ГП048583

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    Гравировальный-фрезерный станок RH-230

    Начальная цена

    1981200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 11:23 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.04.2021 16:00

    Дата и время проведения

    26.04.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ_АКТИВА.pdf

    Compiled_Report_Almaz_ZRTO_stanki__avto_печать.pdf

    Описание_по_форме_паспорта_Оборудование_февраль_2020.xlsx

    Проект_Договора_купли_продажи_ver._5.docx

    Результат_анализа_актива_по_критериям_определения_профильности_Оборудование.pdf

    Справка_о_балансовой_стоимости_на_01.06.2019_г..pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно тз

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 363-97-76 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Смирнова Анна Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    otpr@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 363-92-90 доб. 3639776

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    по наивысшей цене

    Требования, предъявляемые к Участнику

    нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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