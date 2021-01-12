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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 17:0012.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048581Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефтиСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    243У

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Новое_ТЗ_ПИР_Реконструкция_Таволожский_ЛУ__без_водовода_.pdf

    Тендерная_документация_Лот_243У.zip

    Приглашение_Лот_243У.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 927 151-13-81

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    SavinVS@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Виталий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 17:00 GMT +312.01.2021 17:0012.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048581Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефтиСаратов

    Подведение итогов не позднее

    10.02.2021 16:0010.02.2021 16:0010.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048581Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефтиСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 16:0010.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048581Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефтиСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, Пугачёвский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон (стандартное условие оплаты — отсрочка платежа 60 календарных дней по факту подписания акта выполненных работ)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексная реконструкция Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти"

    Кол-во: 1

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