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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009825772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг на техническое обслуживание кондиционеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 13:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
3842 доб.719528
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание кондиционеров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание кондиционеров
Начальная цена
645 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
33.12.19.000
33.19
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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