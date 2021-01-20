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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009824866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масок медицинских из нетканых материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбачева Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масок медицинских из нетканых материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009824866Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка масок медицинских из нетканых материаловМосква
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 16:0026.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824866Подведение итогов не позднее Поставка масок медицинских из нетканых материаловМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масок медицинских из нетканых материалов
Начальная цена
4 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 000 000 штук.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
21.20.24
21.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000000.00000
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