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    Главная / Торги / Поставка масок медицинских из нетканых материалов

    Поставка масок медицинских из нетканых материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масок медицинских из нетканых материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009824866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масок медицинских из нетканых материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_котировок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачева Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масок медицинских из нетканых материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009824866Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка масок медицинских из нетканых материаловМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 16:0026.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824866Подведение итогов не позднее Поставка масок медицинских из нетканых материаловМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824866Подведение итогов не позднее Поставка масок медицинских из нетканых материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масок медицинских из нетканых материалов

    Начальная цена

    4 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 000 000 штук.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Проектом Договора (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24

    Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 1000000.00000

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