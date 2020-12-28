Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозки сотрудников ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Оказание услуг по перевозки сотрудников ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048579Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 местЧебаркульПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозки сотрудников ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_к_ТП__ГП048579.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 мест

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048579Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 местЧебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048579Подведение итогов не позднее Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 местЧебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048579Подведение итогов не позднее Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 местЧебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 мест

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    49.31.21.110

    Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_большой_автобуc_на_2021год.docx

    21.12.2020

    Проект_договора_на_2021г._45_мест_2021.docx

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Оказание услуг по перевозки сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 40-45 мест"

    Кол-во: 730

    Лот 2

    Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 16-20 мест

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048579Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 16-20 местЧебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048579Подведение итогов не позднее Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 16-20 местЧебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048579Подведение итогов не позднее Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 16-20 местЧебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 16-20 мест

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    49.31.21.110

    Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_доп_рейс_Златоуст.docx

    21.12.2020

    ДОГОВОР_2__ПМ_16_20__2021.doc

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Перевозка сотрудников ПАО "Уралкуз", автобусом 16-20 мест"

    Кол-во: 249

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Маркетинговые исследования № 32211083708
    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    Поставка трубы полиэтиленовой для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    594069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    130 794 869
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карачаево-Черкесская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211083704
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    594084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    849 169
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211072621
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция двух участков условно напорного трубопровода Д1420 мм дюкера в районе д. Никульское протяженностью 50 п.м. (2х50 п.м)»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция двух участков условно...
    592218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 497696,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 884 836
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083671
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку модулей питания
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    594073
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 466 064
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083018
    Инструмент металлорежущий
    Инструмент металлорежущий
    593942
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    346 066
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП213896
    Блочное здание
    Блочное здание
    589703
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП148170
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО «Ижсталь»
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО...
    580782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП121560
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    533502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить