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    Главная / Торги / 2072/10.12.20/КО/Э Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организацией

    2072/10.12.20/КО/Э Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организацией

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2021 15:3019.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048578Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организациейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2072/10.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2072/10.12.20/КО/Э Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организацией

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    21.12.2020 11:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление_11.pdf

    Продление.pdf

    изменений_3.pdf

    Продление.pdf

    изменение_1.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление_8.pdf

    изменение_2.pdf

    Продление_7.pdf

    ГПНС_Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2021 15:30 GMT +319.11.2021 15:3019.11.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048578Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организациейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.11.2021 06:0022.11.2021 06:0022.11.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048578Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организациейСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2022 15:3015.01.2022 15:3015.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048578Подведение итогов не позднее Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организациейСалават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202215.01.2022 15:3015.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048578Подведение итогов не позднее Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организациейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организацией

    Начальная цена

    384 202,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.110

    Услуги в области технического регулирования и стандартизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по теме согласование параметров норм технологического процесса (НТП) производства бутиловых спиртов ц.52 научной организацией"

    Кол-во: 1

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    1 711 104
    Лоты:
    1
    Регион:
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