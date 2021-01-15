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    Главная / Торги / Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская" Оп ПАО" ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская" Оп ПАО" ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825266Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская"КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ОПЮКГРЭС/135

    Наименование закупки

    Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская" Оп ПАО" ЮК ГРЭС" в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 12:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__66_Поставка_теплоизоляционных_материалов.pdf

    ЗД_ГПБ_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0135_ПЗ564.docx

    ТЗ__20ОПЮКГРЭС0135.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0135.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ__1_ЛОТ__1_20ОПЮКГРЭС0135.docx

    Приложение__3_к_договору_поставки_Соглашение_по_ЭДО_20ОПЮКГРЭС0135.docx

    Приложение_2_к_договору_поставки_20ОПЮКГРЭС0135.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825266Дата и время окончания срока приема заявок Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская"Калтан

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2021 14:0027.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825266Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская"Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825266Подведение итогов не позднее Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская"Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская"

    Начальная цена

    863 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г. МеждуреченскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней после поставки товара на склад покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/847160/name/602490a80479b2.23585844

    11.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка теплоизоляционных материалов для котельной ЦОФ "Кузбасская""

    Кол-во: 4086

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