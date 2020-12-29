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    Главная / Торги / Поставка товара (Ветошь)

    Поставка товара (Ветошь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Ветошь)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009824823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Ветошь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 11:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_292.docx

    Извещение_292.docx

    Раздел_5_Проект_договора_292.doc

    Раздел_6.1_Ориентировочный_график_292.xls

    Техническое_предложение_292.xlsx

    Оферта_Участника_292.xlsx

    Итоговый_протокол_292.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    2330555 доб.(3129)

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yegorova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЕГОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Ветошь)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 17:0021.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824823Подведение итогов не позднее Поставка товара (Ветошь)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Ветошь)

    Начальная цена

    182 361,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    13.94.20.110

    Ветошь

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832477/name/60096da692d962.85111588

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 2670.00000

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