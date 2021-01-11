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    Главная / Торги / Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорных

    Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорныхХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009824965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_Проект_договора.DOC

    Приложение___2_Техническое_задание.DOCX

    Документация_о_закупке_ЭТП_ver1_.DOCX

    Протокол___1этп.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-49

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    gracheva_on@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 12:00 GMT +311.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорныхХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009824965Дата и время вскрытия заявок Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорныхХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824965Подведение итогов не позднее Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорныхХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел турбинных, трансмиссионных, вакуумных и компрессорных

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.190

    Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828277/name/6001669c808c88.33697065

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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