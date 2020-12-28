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    Главная / Торги / Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048582Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048582

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14069

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    larisa.koval@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лариса Васильевна Коваль

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048582Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048582Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 18:0018.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048582Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048582Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту: «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на территории Тазовского района ЯНАО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием в проекте Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Салмановское (Утреннее) НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 (шестидесяти) календарных дней по факту оказания услуг на основании акта оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    68.32.13.120

    Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Инструкция по оформлению и подаче заявок

    12.01.2021

    Форма договора на выполнение работ

    12.01.2021

    Форма коммерческого предложения

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение землеустроительных и кадастровых работ"

    Кол-во: 50

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