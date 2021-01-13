Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка листа профилированного

    Закупка листа профилированного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825559Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листа профилированногоКалтанПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ОПЮКГРЭС/136

    Наименование закупки

    Закупка листа профилированного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__46_Поставка_профлиста.pdf

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_1_к_догоовру_поставки_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0136.docx

    Приложение_2_к_договору_поставки_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0136.docx

    ТЗ_20ОПЮКГРЭС0136.docx

    Приложение__3_к_договору_поставки_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0136.docx

    ДОГОВОР_поставки_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0136.docx

    ЗД_ГПБ_ТМЦ_20ОПЮКГРЭС0136.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка листа профилированного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825559Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листа профилированногоКалтан

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825559Подведение итогов не позднее Закупка листа профилированногоКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825559Подведение итогов не позднее Закупка листа профилированногоКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка листа профилированного

    Начальная цена

    4 569 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г. Междуреченск,территория разреза "Красногорский" центральный склад ОП ПАО "ЮК ГРЭС"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней после поставки товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841266/name/601a1797603cb5.99441423

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка листа профилированного"

    Кол-во: 6700

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211055033
    КО №208/КО - Труба для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0105)
    КО №208/КО - Труба для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0105)
    589639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 578 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Запрос предложений № ГП225575
    Поставка нержавеющего проката (лист) 7 поз.
    Поставка нержавеющего проката (лист) 7 поз.
    591604
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:30(GMT+03:00)
    5 301 284
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211051344
    КО №202/КО - Поковки из алюминия для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0116)
    КО №202/КО - Поковки из алюминия для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0116)
    589086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 243 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211074820
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 030/01.22/МИ по отбору организации для поставки проката стального
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 030/01.22/МИ по отбору организации...
    592606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    554 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211074663
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 028/01.22/МИ по отбору организации для поставки деталей соединительных
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 028/01.22/МИ по отбору организации...
    592582
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    1 500 258
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211074384
    Поставка прокат круглый
    Поставка прокат круглый
    592532
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    4 840 261
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211050847
    КО №204/КО - Сортовой нержавеющий металлопрокат для нужд АО "Газэнергосервис" (22-ГЭС-МТР-0101)
    КО №204/КО - Сортовой нержавеющий металлопрокат для нужд АО "Газэнергосервис"...
    589015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 969 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211056675
    02/2022/ОКОЭФ Отбор организации для поставки металлопроката
    02/2022/ОКОЭФ Отбор организации для поставки металлопроката
    589891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    7 270 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить