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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО «Карелгаз»

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО «Карелгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824942Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009824942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО «Карелгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Перечень_автомобилей.pdf

    Пояснительная_записка.pdf

    Проект_договора.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Юридический адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 8142 79-90-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yurist@karelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матяш Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 09:00 GMT +331.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824942Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 09:0131.12.2020 09:0131.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009824942Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824942Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824942Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"

    Начальная цена

    894 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826312/name/5ffea3e5218a68.54345368

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

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