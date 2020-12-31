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Номер извещения
32009824942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО «Карелгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
Почтовый адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Контактный телефон
+7 8142 79-90-15
Факс
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Адрес электронной почты
yurist@karelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матяш Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 09:00 GMT +331.12.2020 09:0031.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824942Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 09:0131.12.2020 09:0131.12.2020 09:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009824942Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824942Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"Петрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АО "Карелгаз"
Начальная цена
894 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАРЕЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ
Адрес местонахождения
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
45.20
45.20
Документация лота
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