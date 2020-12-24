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    Главная / Торги / Аккумуляторы GP 450 DHC

    Аккумуляторы GP 450 DHC

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048603Дата и время окончания срока приема заявок закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалентМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аккумуляторы GP 450 DHC

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 12:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_к_закупке_Аккумуляторов.docx

    Типовой_договор.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 753-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ldanilina@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилина Любовь Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048603Дата и время окончания срока приема заявок закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалентМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048603Дата и время вскрытия заявок закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалентМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048603Подведение итогов не позднее закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалентМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    90 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область а/п ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течении 15 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    27.20.11.000

    Элементы первичные и батареи первичных элементов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор GP 450 DHC или эквивалент"

    Кол-во: 90

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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    181 478
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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