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Номер извещения
ГП048603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аккумуляторы GP 450 DHC
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 753-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
ldanilina@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилина Любовь Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048603Дата и время окончания срока приема заявок закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалентМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048603Дата и время вскрытия заявок закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалентМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка аккумуляторов GP 450 DHC или эквивалент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
90 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область а/п ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
27.20.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
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