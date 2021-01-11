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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить экземпляры программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"

    Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить экземпляры программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048572Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048572

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0047851-100-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить экземпляры программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    21.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 363-31-52

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобородов Максим Альбертович

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экземпляров программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048572Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка экземпляров программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) Atlassian для ПАО "Газпром нефть"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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