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Номер извещения
ГП048573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048573Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 18:0030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048573Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Сергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8 (499) 754 20 21 доб. 420, Sergeeva_T@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, ул.Херсонская 43 к 3 БЦ ГазОйлСити 2 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
58.29.5
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 20
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