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    Главная / Торги / Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.

    Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048573Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ_(1)_и.docx

    3._ПО_в_ЦО_2021_г.docx

    Договор_типовой.docx

    Лот1__Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048573Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 18:0030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048573Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048573Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка программного обеспечения для нужд АО "МРТС" на 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Сергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8 (499) 754 20 21 доб. 420, Sergeeva_T@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, ул.Херсонская 43 к 3 БЦ ГазОйлСити 2 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с АО «МРТС».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    58.29.5

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Architecture Engineering & Construction Collection"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware. Лицензия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Microsoft VDA Sngl Monthly Subscriptions-VolumeLicense Open Value 1 License No Level Additional Product Per Device 1 year (VDA SNGL SubsVL OLV NL 1 year AP PerDvc)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Basic Support/Subscription for VMware Horizon 7 Standard : 10 Pack (CCU) for 1 year"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop Russian Edition. 150-249 VirtualWorkstation 1 year Base License"

    Кол-во: 200

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    Цена не указана
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