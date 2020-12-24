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Номер извещения
ГП048577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг строительной техникой (Автокраны 25тн,30тн, Тягачи с полуприцепами 12, тралы грузоподъемностью более 40 тн.) , Заказчик АО "ГОК "Инаглинский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-80
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
rudakova@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048577Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048577Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
16.01.2021 06:0016.01.2021 06:0016.01.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048577Подведение итогов не позднее Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
перечень техники, график работы согласно Приложения №1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «ГОК «Инаглинский»: 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
05.1
43.99.90.160
05
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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