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    Главная / Торги / Оказание услуг строительной техникой (Автокраны 25тн,30тн, Тягачи с полуприцепами 12, тралы грузоподъемностью более 40 тн.) , Заказчик АО "ГОК "Инаглинский"

    Оказание услуг строительной техникой (Автокраны 25тн,30тн, Тягачи с полуприцепами 12, тралы грузоподъемностью более 40 тн.) , Заказчик АО "ГОК "Инаглинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048577Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг строительной техникой (Автокраны 25тн,30тн, Тягачи с полуприцепами 12, тралы грузоподъемностью более 40 тн.) , Заказчик АО "ГОК "Инаглинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    потребность_34453.xls

    Приглашение_услуги_найма_техники_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-80

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rudakova@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудакова Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048577Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048577Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    16.01.2021 06:0016.01.2021 06:0016.01.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048577Подведение итогов не позднее Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.01.202116.01.2021 06:0016.01.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048577Подведение итогов не позднее Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1. Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг строительной техникой с экипажем, список техники, график работы в соответствии с Приложением №1.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    перечень техники, график работы согласно Приложения №1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «ГОК «Инаглинский»: 678960, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    типовые условия оплаты: оплата в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами оригиналов УПД, акта приемки выполненных работ/оказанных услуг;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    05.1

    Уголь

    43.99.90.160

    Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с оператором

    Классификатор ОКВЭД2

    05

    Добыча угля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг строительной автотехникой"

    Кол-во: 1

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